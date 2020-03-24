Гимнастка Спиридонова дала совет, чем можно заняться на карантине

Российская гимнастка Дарья Спиридонова дала совет людям, которые не знают, чем можно заняться на карантине, введение которого было вызвано пандемией коронавируса.

«Что сейчас делать в Москве? Чем заняться на карантине? Мне кажется, можно найти много возможностей, например:

1. Начать учить другой язык.

2. Читать полезные книги.

3. Найти классные фильмы.

4. Поддерживать форму домашними тренировками.

5. Расширять свои кулинарные возможности», — написала Спиридонова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.