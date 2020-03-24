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Гимнастка Спиридонова дала совет, чем можно заняться на карантине

Гимнастка Спиридонова дала совет, чем можно заняться на карантине
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова дала совет людям, которые не знают, чем можно заняться на карантине, введение которого было вызвано пандемией коронавируса.

«Что сейчас делать в Москве? Чем заняться на карантине? Мне кажется, можно найти много возможностей, например:

1. Начать учить другой язык.
2. Читать полезные книги.
3. Найти классные фильмы.
4. Поддерживать форму домашними тренировками.
5. Расширять свои кулинарные возможности», — написала Спиридонова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» гимнастки.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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