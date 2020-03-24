Доктор Мясников объяснил, почему в Италии так много заразившихся коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1», назвал причину высокой заболеваемости в результате заражения коронавирусом среди жителей Италии и привёл в пример опыт России. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

По его словам, существует разница между заболевшими внутри каждой из стран, и чаще всего хуже переносят болезнь люди старшего возраста. Мясников пояснил, что госпитали в Италии «захлебнулись» от числа пациентов из-за того, что власти выбрали неправильную тактику борьбы с вирусом и, как и в Китае, упустили время, а забили тревогу, «когда нарыв уже вскрылся».

«Были начаты известные сегодня всем карантинные мероприятия, но пока они набирали силу, за две недели сотни больных уже переполнили доступные реанимационные койки», — отметил он.

По мнению Мясникова, в России люди более ответственно относятся к карантинным мерам, чем в Италии.

«Вот это «сиди дома», вероятно, не срабатывает: то родственники зашли, то на секундочку выглянули собачку выгулять, то ещё что», — констатировал специалист.