World Athletics перенесёт ЧМ по лёгкой атлетике, если Олимпиаду перенесут на 2021-й

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) сообщила о готовности изменить даты проведения чемпионата мира 2021 года, если Олимпийские игры будут перенесены на 2021-й из-за ситуации с коронавирусом. Чемпионат мира по лёгкой атлетике должен пройти в американском городе Юджине с 6 по 15 августа 2021 года.

«World Athletics уже обсуждала с оргкомитетом чемпионата мира вопрос о возможности переноса Олимпийских игр на следующий год. Организаторы заверили, что они будут работать со всеми партнёрами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира в альтернативные даты, если это понадобится», – сказано в завлении World Athletics.

В оргкомитете турнира также подтвердили готовность перенести соревнования на другие даты.