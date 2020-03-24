World Athletics перенесёт ЧМ по лёгкой атлетике, если Олимпиаду перенесут на 2021-й

Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) сообщила о готовности изменить даты проведения чемпионата мира 2021 года, если Олимпийские игры будут перенесены на 2021-й из-за ситуации с коронавирусом. Чемпионат мира по лёгкой атлетике должен пройти в американском городе Юджине с 6 по 15 августа 2021 года.
«World Athletics уже обсуждала с оргкомитетом чемпионата мира вопрос о возможности переноса Олимпийских игр на следующий год. Организаторы заверили, что они будут работать со всеми партнёрами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира в альтернативные даты, если это понадобится», – сказано в завлении World Athletics.
В оргкомитете турнира также подтвердили готовность перенести соревнования на другие даты.
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