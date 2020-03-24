Каролина Севастьянова опубликовала сексуальное фото и пожаловалась на лишние 2 кг

Российская гимнастка Каролина Севастьянова, общаясь с подписчиками, выложила в «Инстаграм» фото в белье. Один из подписчиков спросил спортсменку: «Что в себе вам не нравится? В фигуре?»

«Сейчас мне не нравятся мои лишние 2 кг. Летом нравится всё», — ответила Севастьянова.

Каролина Севастьянова Фото: https://www.instagram.com/karolisha.s/?hl=ru

Также она ответила о вопрос, обращалась ли она когда-нибудь к психологу.

«Как думаете, человек, который был в профессиональном спорте, с колоссальными нагрузками, смог бы справиться сам? Нет. Не хочу вдаваться в подробности», — написала Каролина.

Напомним, 24-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.