Каролина Севастьянова опубликовала сексуальное фото и пожаловалась на лишние 2 кг

Российская гимнастка Каролина Севастьянова, общаясь с подписчиками, выложила в «Инстаграм» фото в белье. Один из подписчиков спросил спортсменку: «Что в себе вам не нравится? В фигуре?»
«Сейчас мне не нравятся мои лишние 2 кг. Летом нравится всё», — ответила Севастьянова.
Каролина Севастьянова
Фото: https://www.instagram.com/karolisha.s/?hl=ru
Также она ответила о вопрос, обращалась ли она когда-нибудь к психологу.
«Как думаете, человек, который был в профессиональном спорте, с колоссальными нагрузками, смог бы справиться сам? Нет. Не хочу вдаваться в подробности», — написала Каролина.
Напомним, 24-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
- 24 марта 2020
-
14:07
-
13:49
-
12:41
-
12:28
-
12:14
-
11:36
-
11:25
-
11:05
-
09:59
-
09:33
-
09:30
-
08:30
-
03:03
-
00:44
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36
-
18:28
-
17:56
-
17:34
-
16:12
-
14:56