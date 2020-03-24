Завтра, 25 марта, пройдёт бесплатный вебинар о путях выхода из кризиса российского спорта. Участники получат бесплатную онлайн-консультацию от уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Минеевой, адвоката Всеволода Сазонова и сооснователя компании «I love Supersport» Максима Журило. Они расскажут, как минимизировать потери после возврата денег за билеты и абонементы, как удержать аудиторию, при этом сохранив бизнес, можно ли считать карантин официальным форс-мажором, как получить отсрочку платежей и о многом другом.

Вебинар состоится 25 марта, начало – в 10:00 мск. Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Проводит вебинар организатор крупнейших российских конференций и премий в сфере спортивного предпринимательства, таких как MarSpo и BISPO Awards, компания Strategium Сonference.

Профессионалы многих отраслей, оказавшихся под ударом, начинают объединяться: делятся лайфхаками, поддерживают друг друга онлайн-акциями и даже проводят совещания в прямом эфире.

Карантин и самоизоляция не проходят бесследно для российского спорта. В ситуации, когда все соревнования отменены, а клубы и спортзалы пришлось закрыть, десятки тысяч людей, задействованных в индустрии, находятся в состоянии вынужденной паузы.