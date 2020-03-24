Московского чиновника подозревают во мнимом участии в ледовом шоу и хищении 8 млн рублей
Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Эдуард Аксёнов подозревается в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что функционер получил 8 млн рублей за участие в ледовом шоу Татьяны Навки под названием «Спящая красавица. Легенда двух королевств», однако на самом деле он не принимал участия ни в организации, ни в показе шоу. В настоящее время следствие пытается выяснить, за что чиновник получил эту сумму.
Также сообщается, что по контракту за участие в представлении Пётр Чернышов получил почти 3 млн рублей, а Навка – 6,5 млн рублей. Также в шоу приняла участие Алина Загитова, чемпионка Олимпийских игр 2018 года в женском одиночном катании.
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