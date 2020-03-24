В России за сутки коронавирусом заразилось 57 человек

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 57 человек за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 495 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 28
Санкт-Петербург — 5
Воронежская область — 4
Свердловская область — 4
Башкирия — 3
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Ленинградская область — 2
Приморский край — 2
Калужская область — 1
Чечня — 1
Волгоградская область — 1
Татарстан — 1
Самарская область — 1
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.
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