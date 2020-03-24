Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В России за сутки коронавирусом заразилось 57 человек

В России за сутки коронавирусом заразилось 57 человек
Другие 0

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 57 человек за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 495 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 28
Санкт-Петербург — 5
Воронежская область — 4
Свердловская область — 4
Башкирия — 3
Липецкая область — 2
Орловская область — 2
Ленинградская область — 2
Приморский край — 2
Калужская область — 1
Чечня — 1
Волгоградская область — 1
Татарстан — 1
Самарская область — 1

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020