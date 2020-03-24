В России за сутки коронавирусом заразилось 57 человек

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 57 человек за сутки, сообщает телеграм-канал Mash. В настоящий момент общее число заболевших составляет 495 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 28

Санкт-Петербург — 5

Воронежская область — 4

Свердловская область — 4

Башкирия — 3

Липецкая область — 2

Орловская область — 2

Ленинградская область — 2

Приморский край — 2

Калужская область — 1

Чечня — 1

Волгоградская область — 1

Татарстан — 1

Самарская область — 1

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 17 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 103 тыс.