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Слуцкая: нашу страну со всех сторон пихают за допинг, а весь мир чистый — такого не бывает

Слуцкая: нашу страну со всех сторон пихают за допинг, а весь мир чистый — такого не бывает
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала допинговый скандал, в центре которого оказались российские спортсмены.

«Первая мысль о недавнем допинг-скандале — почему это произошло через шесть лет после Олимпиады. Наверняка, допинг-пробы хранятся очень долго, но почему каждый спортсмен после Олимпиады сдают допинг? Результаты этого теста приходят через неделю. Почему здесь результаты пришли через шесть лет? Человек, который принимает допинг — он должен быть ответственный сам за себя. У нас, бедных, через много лет начинают выискивать что-то, что уже доказать невозможно. Я считаю, что спортсмен, который преднамеренно получает допинг — должен получать пожизненную дисквалификацию для того, чтобы не подставлять свою страну. Нашу страну уже со всех сторон пихают за этот допинг, а весь мир чистый — такого не бывает.

В фигурном катании если ты не умеешь прыгать — какой бы допинг ты не принял — ты этому всё равно не научишься. Для того, чтобы выучить программу: ты должен всё время что-то принимать, у нас очень сложный координационный вид спорта. В нашем виде спорта допинг может сработать только для того, чтобы тебе было немного легче восстанавливаться, программу катать. Но я с этим не знакома", — сказала Слуцкая в интервью с Марией Командной.

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