Слуцкая: нашу страну со всех сторон пихают за допинг, а весь мир чистый — такого не бывает

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая прокомментировала допинговый скандал, в центре которого оказались российские спортсмены.
«Первая мысль о недавнем допинг-скандале — почему это произошло через шесть лет после Олимпиады. Наверняка, допинг-пробы хранятся очень долго, но почему каждый спортсмен после Олимпиады сдают допинг? Результаты этого теста приходят через неделю. Почему здесь результаты пришли через шесть лет? Человек, который принимает допинг — он должен быть ответственный сам за себя. У нас, бедных, через много лет начинают выискивать что-то, что уже доказать невозможно. Я считаю, что спортсмен, который преднамеренно получает допинг — должен получать пожизненную дисквалификацию для того, чтобы не подставлять свою страну. Нашу страну уже со всех сторон пихают за этот допинг, а весь мир чистый — такого не бывает.
В фигурном катании если ты не умеешь прыгать — какой бы допинг ты не принял — ты этому всё равно не научишься. Для того, чтобы выучить программу: ты должен всё время что-то принимать, у нас очень сложный координационный вид спорта. В нашем виде спорта допинг может сработать только для того, чтобы тебе было немного легче восстанавливаться, программу катать. Но я с этим не знакома", — сказала Слуцкая в интервью с Марией Командной.
- 24 марта 2020
-
15:38
-
15:12
-
15:00
-
14:47
-
14:32
-
14:07
-
13:49
-
12:41
-
12:28
-
12:14
-
11:36
-
11:25
-
11:05
-
09:59
-
09:33
-
09:30
-
08:30
-
03:03
-
00:44
-
00:33
-
00:18
-
00:09
- 23 марта 2020
-
23:59
-
23:33
-
23:30
-
23:14
-
22:51
-
22:34
-
21:37
-
21:20
-
20:24
-
19:53
-
19:45
-
19:35
-
18:36