Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечат заражённых коронавирусом

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил больницу в посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом. Во время визита глава государства надел специальный защитный костюм жёлтого цвета.

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В России из-за пандемии коронавируса были приостановлены все крупные соревнования. Ранее стало известно о приостановке РПЛ, КХЛ, Единой лиги ВТБ и других турниров.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.