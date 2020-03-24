Чемпионка ОИ по гимнастике Севастьянова — о коронавирусе: мы — просто пешки в чужой игре

Российская гимнастка, бывший член сборной по художественной гимнастике в групповом многоборье, олимпийская чемпионка 2012 года Каролина Севастьянова поделилась мнением о пандемии коронавируса.

«Кто что думает по поводу вируса, как вы реагируете на новости? Как думаете, сколько это ещё продлится? И почему такой ажиотаж, если от любых других болезней гораздо больше потерь? Я думаю, мы — просто пешки в чужой игре», — написала спортсменка в своём аккаунте в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.