Шахматную олимпиаду в Москве перенесли на 2021 год

Пресс-служба Международной шахматной федерации (ФИДЕ) объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады. Турнир должен был проходить в 2020 году в Москве. Теперь соревнования из-за пандемии коронавируса перенесены на 2021 год.

Церемония открытия Олимпиады должна была проходить Ханты-Мансийске, а основной турнир — в Москве. Соревнования должны были проводиться с 6 по 17 августа.

Организаторы планировали провести первую в истории паралимпиаду по шахматам, однако она также была отменена.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек, при этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом.