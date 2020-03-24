Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

Сегодня, 24 марта, в России был обнаружен очередной спортсмен, заразившийся коронавирусом. Было объявлено, что инфекцию обнаружили у бывшего полузащитника «Зенита» Максима Астафьева. 37-летний футболист находится в Боткинской больнице.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, и он вскоре выздоровел.

3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo. Ими стали Игорь Боев и Дмитрий Филиппович. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова.

18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стало подозрение на коронавирус у лыжника Владимира Рыбкина. 20 марта выяснилось, что проведённый анализ наличие вируса в организме спортсмена не подтвердил. Спортсмен обратился к подписчикам в социальных сетях.

17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Инфекция была выявлена у гражданина Франции, одного из лучших волейболистов мира доигровщика казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. В тот же день полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Футболист сдал два теста, и оба показали отрицательный результат, о чём потом сообщили руководители «Уфы».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, его отец опроверг эту информацию.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев.