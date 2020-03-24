Испанский гандболист заразился коронавирусом
Хосе Баена, игрок испанского гандбольного клуба «Анхель Хименес», заразился коронавирусом, сообщает ABC de Sevilla. Он стал первым испанским гандболистом, у которого обнаружили вирус. Сам Баена рассказал, что чувствует себя хорошо. Он уверен, что его уже скоро выпишут из госпиталя.
«В течение нескольких дней я чувствовал странные ощущения. Это вызвало тревогу. У меня был жар, который не спадал. После этого я решил обратиться к доктору. Я также чувствовал усталость, что является одним из симптомов», — рассказал спортсмен.
Баена сообщил, что по утрам чувствует себя хорошо, но после обеда начинает чувствовать усталость. Также спортсмен поблагодарил всех за поддержку. Он признался, что получает много сообщений с тёплыми пожеланиями.
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