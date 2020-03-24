Игрок сборной Италии по регби отказался от самоизоляции и стал волонтёром в больнице

Итальянский регбист Максим Мбанда стал волонтёром в больнице Пармы. Там он помогает людям, заразившимся коронавирусом.

Как пояснил спортсмен, он чувствовал свою ответственность перед обществом, ведь Италия приютила его родителей, иммигрантов из Конго.

Мбанда стал водителем кареты скорой помощи, он работает по 13 часов в день.

«У меня нет медицинской степени. Но так я могу помочь обществу. Я устал сидеть дома и ничего не делать. Если вы молоды, не живёте с престарелыми людьми, не оставайтесь дома. Станьте волонтёрами, помогите обществу», — цитирует Мбанду La Nacion.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс. По состоянию на 24 марта в России подтверждено 495 случаев.