Коронавирус, 24 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

24 марта было зафиксировано не менее семи случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. В то же время выздоровел один человек — владелец «Олимпиакоса», от которого, по некоторым данным, заразился наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета.

Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев, известный по выступлениям за «Зенит», заразился коронавирусом. Тест 37-летнего игрока дал положительный результат. В настоящее время он находится в Боткинской больнице.

О заражении коронавирусом рассказал бывший центровой НБА Джейсон Коллинз. Спортсмен рассказал, что всё началось с ужасной головной боли, а затем у него появились жар и кашель. Тест Коллинза дал положительный результат.

В то же время было объявлено об излечении владельца «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» Евангелоса Маринакиса. Бизнесмен сообщил, что после курса лечения он повторно сдал тест, результат которого был отрицательным. «Я ещё раз осознал, насколько уязвима наша планета», — заключил Маринакис.

Сразу двое футболистов заразились коронавирусом в Италии. Нападающий «Лечче» Андреа Саранити, выступающий на правах аренды в составе «Виченцы», заразился инфекцией. По данным пресс-службы клуба, он чувствует себя нормально и не жалуется на симптомы. Также коронавирусом заразился голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло. 27-летний вратарь сдал тест, результаты подтвердили инфекцию. Спортьелло и другие игроки «Аталанты» находятся на карантине, который продлится до 27 марта.

24 марта стало известно о заражении испанского гандболиста Хосе Баены. Он стал первым представителем своего вида спорта в Испании, у которого обнаружили заражение. При этом предполагается, что спортсмена уже в ближайшее время выпишут из больницы.

Сразу два случая заражения зафиксированы в сборной Турции по боксу. Заразились боксёр Серхат Гюлер и тренер Сейфулла Думлупынар. Предполагается, что инфекцию они подхватили в Великобритании, где проходили квалификационный турнир Олимпийских игр.