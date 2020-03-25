Коронавирус: статистика заражённых и умерших людей из мира спорта

К этому моменту коронавирусом заразилось как минимум 145 спортсменов и людей, связанных со спортом. Среди них больше всего испанцев и итальянцев.



Заразилось – 145 (33 – Испания, 29 – Италия, 14 – Великобритания, 8 – Германия, 8 – США, 6 – Россия, 5 – Франция, 3 – Аргентина, 3 – Бразилия, 3 — Турция, 2 – Иран, 2 – Польша, 2 – Южная Корея, 2 – Португалия, 1 – Австралия, 1 – Дания, 1 – Греция, 1 – Колумбия, 1 – Сербия, 1 – Гамбия, 1 – Швеция, 1 – Норвегия, 1 – Эстония, 1 – Финляндия, 1 – Япония, 1 – Китай, 1 – Мексика, 1 — Бельгия,; национальность остальных заболевших не указывается).



По видам спорта: 103 – футбол, 22 – баскетбол, 6 – велоспорт, 3 – хоккей, 2 – Формула-1, 2 — бокс, 1 – теннис, 1 – лыжные гонки, 1 – лёгкая атлетика, 1 – волейбол, 1 — гандбол; 2 – спортивные журналисты.



Умерло – 8 (5 – Испания, 2 – Иран, 1 – Португалия), 6 – футбол, 2 – журналисты.



Вылечилось – 14.



Первый случай заражения коронавирусом у профессионального футболиста был зафиксирован в Италии 27 февраля. Тогда сообщалось, что инфекцию обнаружили у игрока Серии C.

Первой скончавшейся футболисткой стала 23-летняя иранка Ильхам Шейхи. Новость о её кончине появилась 28 февраля.

1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, который вскоре выздоровел.

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер стал первым заразившимся игроком НБА. Инфекцию от него подхватил Донован Митчелл. Вскоре было объявлено о приостановке чемпионата НБА.

11 марта было объявлено о заражении футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. 17 марта заразился и его одноклубник Блез Матюиди. 21 марта нападающий туринцев Пауло Дибала сообщил, что он и его девушка также заразились.

12 марта появилась новость, что заражены три игрока «Лестер Сити», имена которых не были объявлены клубом. В тот же день стало известно, что коронавирусом заразился нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини.

13 марта было выявлено заражение у нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои. Он быстро пошёл на поправку.

15 марта вирус добрался до «Валенсии». Сначала заразился Эсекьель Гарай, а затем ещё несколько членов команды. 17 марта было объявлено о ряде новых инфицированных в клубе. Фамилии игроков не называются, но среди них точно нет Дениса Черышева.

16 марта умерли два тренера — из Испании и Ирана. 17 марта скончался массажист Мариу Вериссиму, который был другом главного тренера «Фламенго» Жорже Жезуша. У самого Жезуша также обнаружен коронавирус.

18 марта коронавирус диагностировали у форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.

Первый случай заражения в НХЛ был зафиксирован 18 марта. Имя игрока «Оттавы» пока держится в секрете. Ходят слухи, что это может быть Никита Зайцев.

20 марта стало известно, что от коронавируса скончались два испанских спортивных журналиста. В тот же день было зафиксировано заражение коронавирусом форварда английского «Вест Бромвича» Чарльза Остина.

21 марта коронавирусную инфекцию выявили у технического директора «Милана» Паоло Мальдини и его сына, футболиста итальянской команды Дэниела. В тот же день в возрасте 76 лет от COVID-19 умер бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс.

23 марта стало известно, что коронавирусом заразился ещё один бывший президент «Реала» Фернандо Мартин Альварес. 72-летнего бизнесмена оперативно доставили в отделение интенсивной терапии.

23 марта стало известно о смерти бывшего голкипера и тренера «Эспаньола» Бенито Хоанега. Он скончался на 84-м году жизни, у бывшего спортсмена ранее обнаружили коронавирус.

В этот же день коронавирус был выявлен у главного тренера турецкого «Галатасарая» Фатиха Терима. Специалист сообщил, что тесты дали положительный результат, но сам он себя чувствует нормально.

24 марта стало известно, что заразился коронавирусом бывший полузащитник «Зенита» Максим Астафьев, который в настоящее время выступает за «Ленинградец».