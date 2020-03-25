Олимпиаду перенесли на 2021 год, Месси пожертвовал миллион. Главные новости дня

1. Олимпийские игры в Токио официально перенесены на 2021 год. Новые даты пока не определены.
2. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил € 1 млн на борьбу с коронавирусом. Средства, пожертвованные форвардом, будут разделены между больницей в Барселоне и медицинским центром, который находится на родине Месси, в Аргентине.
3. Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев, выступавший за «Зенит» с 2000 по 2004 г попал в число заражённых коронавирусом.
4. Владелец футбольных клубов «Ноттингем Форест» и «Олимпиакос» Евангелос Маринакис излечился от коронавируса.
5. Мюнхенская «Бавария» продолжает обсуждать с 33-летним немецким вратарём Мануэлем Нойером новый контракт. Очередной раунд переговоров успехом не увенчался.
6. ФИФА готова обсудить с клубами вариант, при котором летнее трансферное окно будет продлено до января 2021 года.
7. Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, ставший победителем февральского турнира АТР в Сантьяго, заразился коронавирусом. Он стал первым теннисистом, у которого диагностирован COVID-19.
8. Национальная хоккейная лига с 1 апреля временно сократит зарплаты сотрудникам офиса на 25 процентов.
9. Пресс-служба «Евроспорта» сообщила о приостановке сотрудничества с бывшей теннисисткой Екатериной Бычковой, которая работала на телеканале комментатором. Она негативно отозвалась о блогере-колясочнике Александре Горбунове, который ведёт популярный телеграм-канал «Сталингулаг», сказав о нём «мерзкий человек, а точнее полчеловека».
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