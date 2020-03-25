РУСАДА обвинило в халатности нарушивших карантин российских фехтовальщиков

Саблист Дмитрий Даниленко и шпажистка Дарья Мартынюк совершили вопиющую халатность, отправившись на сбор сборной России на базе «Озеро Круглое», заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

23 марта Даниленко сообщил, что во время карантина у него и проживающей с ним Мартынюк появились симптомы коронавируса: температура и сухой кашель. До карантина спортсмены прошли недельный сбор на базе «Озеро Круглое».

«На сегодняшний момент мы приняли все меры предосторожности, написали письма во все федерации, чтобы они в свою очередь организовали максимальное соблюдение всех превентивных мер безопасности. И история в тренировочном центре „Озеро Круглое“ из неофициальных источников мне была известна более недели назад.

Считаю, это вопиющая халатность как самих спортсменов, так и их окружения, такое поведение преступно", — цитирует Пахноцкую «Р-Спорт».