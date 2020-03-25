Утяшева показала, какие блюда можно приготовить на карантине. Видео

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева, двукратная чемпионка Европы в командном зачёте (2002, 2004 годы) и обладательница Кубка мира в сезоне-2001/2002, показала в своём «инстаграме», какие блюда можно приготовить в условиях самоизоляции, обусловленной угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Делюсь с вами своим недельным меню для поддержания фигуры: овощанка, дикий рис, свёкла с чесноком, запечённая морковь, авокадо, овощной крем-суп, салатик, лосось со спаржей, тушёные артишоки… Смузи и фрукты — всегда!

Давайте делиться полезными рецептами! Выберу, приготовлю и съем одно ваше блюдо в онлайне», — подписала гимнастка видео.

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