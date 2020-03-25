Медведеву упрекнули за использование медицинской маски в супермаркете. Она ответила

Пользователи «Инстаграма» отреагировали на фото российской фигуристки Евгенией Медведевой, сделанные в супермаркете. Медведева посетила магазин с медицинской маской на лице, чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом.

«Кто-нибудь объясните ей, что маски такого типа от вируса защитят не намного лучше зонтика!» — упрекнул фигуристку один из пользователей.

Другой добавил: «100% защиты не будет. Нужно защищать все слизистые в том числе глаза… И маска должна максимально плотно прижата к лицу».

«Идите объясните Наоми Кэмпбелл, что её противочумный костюм её не спасёт», — ответила фигуристка.

Если у вас не отображаются фото, их можно посмотреть в «инстаграме» Медведевой.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.