Клишина показала домашнюю тренировку в эффектном платье. Видео

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, показала, как можно тренироваться дома в условиях карантина, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Видео спортсменка опубликовала в своём «инстаграме».

«Вот и пришло время тренировок дома. А вы покажете мне какие-нибудь продуктивные упражнения в домашних условиях? Наиболее понравившееся я попробую повторить в своём следующем видео. Не забудьте меня отметить», — подписала Клишина видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

29-летняя Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года, чемпионка мира среди спортсменов до 17 лет 2007 года, чемпионка Европы среди юниоров 2009 года, чемпионка Европы среди молодёжи 2011 года.