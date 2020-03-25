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Фигуристка Синицина отжалась семь раз, выполняя условия челленджа. Видео

Фигуристка Синицина отжалась семь раз, выполняя условия челленджа. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду, выложила в своём «инстаграме» видео, на котором можно посмотреть, как она выполнила семь отжиманий. Спортсменка присоединилась к популярному челленджу «Оставайтесь дома», который запустили в связи с карантином, вызванным угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

24-летняя Синицина и её партнёр Никита Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020). До апреля 2014 года фигуристка выступала в паре с Русланом Жиганшиным.

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