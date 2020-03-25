Гимнастка Спиридонова сделала три сальто подряд на батуте. Видео

Российская гимнастка Дарья Спиридонова показала в своём «инстаграме», как она умеет делать сальто. Спортсменка зашла на батут, добилась нужной амплитуды и сделала три сальто подряд, сняв это на видео.

«Погнали делать сальто вместе со мной», — сказала Спиридонова.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Спиридонова рассказала, чем можно заняться на карантине, введение которого было вызвано пандемией коронавируса. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.