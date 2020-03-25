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Гимнастка Спиридонова сделала три сальто подряд на батуте. Видео

Гимнастка Спиридонова сделала три сальто подряд на батуте. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская гимнастка Дарья Спиридонова показала в своём «инстаграме», как она умеет делать сальто. Спортсменка зашла на батут, добилась нужной амплитуды и сделала три сальто подряд, сняв это на видео.

«Погнали делать сальто вместе со мной», — сказала Спиридонова.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Спиридонова рассказала, чем можно заняться на карантине, введение которого было вызвано пандемией коронавируса. Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.

Гимнастка Спиридонова дала совет, чем можно заняться на карантине
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