В России за сутки коронавирусом заразилось 163 человека, из них 120 в Москве

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 163 человека за сутки, сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. В настоящий момент общее число заболевших составляет 658 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.
Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:
Москва — 120, область — 6
Крым — 6
Псковская область — 4
Краснодарский край — 4
Оренбургская область — 3
Якутия — 3
Тульская область — 2
Коми — 2
Кабардино-Балкария — 2
Пермский край — 2
Брянская область — 1
Архангельская область — 1
Калининградская область — 1
Ставропольский край — 1
Ростовская область — 1
Башкирия — 1
Нижегородская область — 1
Пензенская область — 1
Челябинская область — 1
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, вчера, 24 марта, МОК и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.
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