В России за сутки коронавирусом заразилось 163 человека, из них 120 в Москве

В России число заболевших в результате заражения коронавирусной инфекцией выросло на 163 человека за сутки, сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на слова вице-премьера Татьяны Голиковой. В настоящий момент общее число заболевших составляет 658 человек, из которых выздоровело 22, причём зафиксирован один летальный исход.

Распределение новых случаев заражения коронавирусом по регионам России:

Москва — 120, область — 6

Крым — 6

Псковская область — 4

Краснодарский край — 4

Оренбургская область — 3

Якутия — 3

Тульская область — 2

Коми — 2

Кабардино-Балкария — 2

Пермский край — 2

Брянская область — 1

Архангельская область — 1

Калининградская область — 1

Ставропольский край — 1

Ростовская область — 1

Башкирия — 1

Нижегородская область — 1

Пензенская область — 1

Челябинская область — 1

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Так, вчера, 24 марта, МОК и власти Японии объявили о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.