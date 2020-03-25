«Я в ужасном состоянии». Шахматист Грищук призвал остановить турнир претендентов

Российский шахматист Александр Грищук признался, что ему совсем не хочется выступать на турнире претендентов, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Победитель турнира сразится с Магнусом Карлсеном в матче на первенство мира.
По словам Грищука, его угнетает атмосфера турнира, который проходит на фоне пандемии коронавируса.
«Я нахожусь в ужасном состоянии, мне совсем не хочется играть. В самом начале у меня ещё не было чёткого представления обо всём этом, но сейчас я абсолютно уверен, что турнир следует остановить.
Эта атмосфера… Весь персонал в масках, даже охранники. Для меня очень тяжело за этим наблюдать, не хочу здесь находиться, играть партии. Но, несмотря на всё вышесказанное, своим текущим результатом я доволен», — приводят слова Грищука «Известия».
По итогам шести туров Грищук с тремя очками занимает шестое место.
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