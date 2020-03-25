Крамер: Устюгов остаётся одним из лучших лыжников в мире

Немецкий тренер Маркус Крамер, работающий с российским лыжником Сергеем Устюговым, заявил, что его подопечный по-прежнему входит в мировую элиту своего вида спорта. В минувшем сезоне Устюгов занял лишь восьмое место в общем зачёте Кубка мира. Несмотря на это, Крамер считает, что Устюгов был хорошо готов к сезону.

«Устюгов был хорошо готов к минувшему сезону, что он продемонстрировал в первой его части, став вторым в общем зачёте «Тур де Ски». А после „Тур де Ски“ его стали преследовать болезни, и вторая часть сезона для него уже сложилась не так хорошо. Перед североамериканскими этапами он сумел набрать хорошую форму, я был уверен, что он поборется за призовые места в последних гонках сезона, но их в итоге не отменили, чему он был не рад.

Уже третий сезон подряд концовка сезона для него получается скомканной. Сначала был недопуск на Олимпиаду, потом проблемы со здоровьем после чемпионата мира, теперь отмена этапов. Но он всё равно стал восьмым в общем зачёте Кубка мира, что показывает, что он остаётся одним из лучших лыжников в мире», — цитирует Крамера ТАСС.