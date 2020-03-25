Траньков рассказал, как проводит время на карантине

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, чем занимается на карантине, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Траньков проводит карантин с супругой Татьяной Волосожар, также бывшей фигуристкой, и дочерью Анжеликой.
«Подтверждённый карантин. День 2-й. Наша добровольная изоляция протекает вполне терпимо. Появилось время на инспекцию дома, выявилось множество дел на весну по реновации.
Наш прудик всё ещё скован льдом, и Татьяна с Анжеликой провели мини-тренировку и вдоволь повеселились, батут во дворе тоже способствует поднятию настроения, а с ним — и бойцовского духа! Вообще, с ребёнком проходить тягости домашнего заключения легче и веселее, точнее, совсем не скучно, обучение тоже ложится на плечи родителей.
Ещё доразбирали чемоданы, поужинали пельмешками (Лика заказала, соскучилась)», — написал Траньков в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» фигуриста.
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