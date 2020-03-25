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«На улицах нет людей». Татьяна Навка — о том, как изменились США на фоне коронавируса

«На улицах нет людей». Татьяна Навка — о том, как изменились США на фоне коронавируса
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, ссылаясь на слова подруги, рассказала, как на США повлияла ситуация с коронавирусом, из-за которого во многих государствах вводят карантинные меры.

«Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что ещё три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение. Многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введён.

Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно», — написала Навка в своём «инстаграме».

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