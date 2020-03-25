Клишина прокомментировала перенос Олимпиады в Токио на 2021 год
Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, отреагировала на совместное решение Международного олимпийского комитета и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.
«Ничто не может изменить наши цели. Мы встретимся в Токио в 2021 году», — написала Клишина в своём «инстаграме».
Напомним, Игры в Токио перенесли по причине пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.
Читайте также
- 25 марта 2020
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
13:51
-
13:23
-
13:01
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:16
-
12:04
-
12:04
-
11:52
-
11:38
-
11:14
-
11:12
-
11:01
-
10:55
-
10:19
-
10:10
-
09:57
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:53
- 24 марта 2020
-
22:48
-
22:24
-
21:45
-
20:28
-
19:30
-
18:31
-
18:13
Партнерский контент