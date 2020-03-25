Клишина прокомментировала перенос Олимпиады в Токио на 2021 год

Российская легкоатлетка Дарья Клишина, выступающая в прыжках в длину, отреагировала на совместное решение Международного олимпийского комитета и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио, запланированную на период с 24 июля по 9 августа, на 2021 год.

«Ничто не может изменить наши цели. Мы встретимся в Токио в 2021 году», — написала Клишина в своём «инстаграме».

Напомним, Игры в Токио перенесли по причине пандемии коронавируса, из-за которого во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.