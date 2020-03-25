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«Всегда любила вкусно покушать и покривляться». Туктамышева показала своё детское фото

«Всегда любила вкусно покушать и покривляться». Туктамышева показала своё детское фото
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в «сториз» своего «инстаграма» детскую фотографию, на которой она изображена с шашлыком.

«Всегда любила вкусно покушать и покривляться», — подписала снимок фигуристка.

Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Ранее фигуристка показала книги, купленные по совету подписчиков, а также в шутку пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге, которая настала как раз во время карантина, введение которого было обусловлено риском распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.

Туктамышева показала книги, купленные по совету подписчиков. Видео
«Целую, мать его, неделю!» Туктамышева — о погоде в Санкт-Петербурге
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