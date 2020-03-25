«Всегда любила вкусно покушать и покривляться». Туктамышева показала своё детское фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в «сториз» своего «инстаграма» детскую фотографию, на которой она изображена с шашлыком.

«Всегда любила вкусно покушать и покривляться», — подписала снимок фигуристка.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. Ранее фигуристка показала книги, купленные по совету подписчиков, а также в шутку пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге, которая настала как раз во время карантина, введение которого было обусловлено риском распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, из-за коронавируса во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.

Туктамышева показала книги, купленные по совету подписчиков. Видео