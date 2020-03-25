Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Егорян: теперь уборка — моя главная тренировка, во время которой можно подвигать булками

Егорян: теперь уборка — моя главная тренировка, во время которой можно подвигать булками
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию россиянка Яна Егорян рассказала, как изменилась её жизнь в связи с пандемией коронавируса.

«Дома сидеть постоянно не получается, всё равно приходится куда-то выезжать, встречаться с людьми. А различные меры предосторожности, о которых теперь говорят, я соблюдала и раньше. В моей машине всегда есть антибактериальные салфетки, в детстве ещё приучили мыть руки с мылом. Вообще, я не паникёр, но коронавирус заставляет беспокоиться. В первую очередь за свою бабушку, которая уже в возрасте, за своих родственников. Нам нужно бороться с болезнью ради них.

Как удаётся поддерживать форму? Конечно, тренироваться дома — это совсем не то, что на базе. Фехтовальщикам просто невозможно заниматься отдельно, без спаррингов. Остаётся только выполнять различные упражнения, для этого всё необходимое, конечно, есть.

Теперь уборка — моя главная тренировка, во время которой можно подвигать булками. Но без тренеров, без партнёров всякая подготовка теряет смысл. С тренерами мы всегда на связи, но что они могут сделать сейчас? Только сказать, чтобы мы не отъедались, чтобы всегда по первому звонку были готовы постоять за честь страны», — цитирует Егорян «RT на русском».

Егорян: хотела уходить из спорта, Олимпиада в Токио должна была стать у меня последней
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020