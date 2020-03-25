Познер обратился к россиянам, которые считают коронавирус выдумкой

Известный журналист Владимир Познер опубликовал обращение к россиянам, которые не верят, что коронавирус существует на самом деле.
«Вы знаете, когда меня спрашивают, чем отличаемся мы, русские, от западных, то мне очень легко ответить: мы отличаемся подозрительностью ко всему, что говорят власть и руководство. И эта подозрительность возникла, конечно, не на пустом месте.
Я часто повторяю слова Линкольна о том, что можно дурачить часть народа много времени, можно дурачить много народа часть времени, но нельзя дурачить весь народ всё время, но Линкольн не добавил к этому ещё вот какие слова: если всё время стараться дурачить народ, то в нём выработается такая устойчивая подозрительность ко всему, что говорит власть.
Вообще, подозрительность – это вещь неплохая, особенно когда уговаривают тебя голосовать за кого-то или за что-то, просто даже не задумываясь. Наверное, лучше задуматься, разобраться и понять, почему тебя об этом просят, стоит тебе так голосовать или нет. Но ведь коронавирус – это не придумка, от придумок люди не умирают. Никакому политику коронавирус не нужен, бизнес от этого страшно страдает, наша экономика страдает, тяжелейший удар. И государству это обойдётся – и, следовательно, нам с вами – в сотни миллиардов рублей, долларов, фунтов, евро и так далее...» — написал Познер в своём «инстаграме».
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