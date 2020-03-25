Тесты на коронавирус нарушивших карантин фехтовальщиков дали отрицательный результат

Член сборной России по фехтованию на саблях Дмитрий Даниленко сообщил, что тесты на коронавирус, которые прошли он и шпажистка Дарья Мартынюк, дали отрицательный результат.

Позавчера, 23 марта, Даниленко сообщил, что во время карантина у него и проживающей с ним Мартынюк появились симптомы коронавируса, а именно температура и сухой кашель. В марте саблист выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге, после чего вернулся в Россию через Германию. Мартынюк в те же даты выступала на турнире в Будапеште, где позже были выявлены шесть случаев заражения коронавирусом у спортсменов из Кореи и Китая.

«Только что пришёл результат наших тестов на коронавирус. У нас ничего нет, мы чистые», — приводит слова Даниленко «Р-Спорт».