«Чемпионат» продолжает марафон подарков в честь своего 15-летия

1 марта «Чемпионат» отметил свой 15-й день рождения. В честь юбилея мы продолжаем марафон подарков!



Получи возможность выиграть баланс-борд, который научит вас держать баланс и чувствовать своё тело.



Для участия в конкурсе в «Телеграме» необходимо:



— быть подписчиком «Чемпионата» в «Телеграме»,



— нажать «Участвовать» под публикацией о конкурсе.



Принять участие в акции можно в телеграм-канале «Чемпионата».



«Чемпионат» в честь своего 15-летия уже разыгрывал FIFA 20 и другие подарки.



Вечером 11 марта 2005 года на тогда ещё чисто футбольном сайте «Чемпионат.ру» была опубликована первая новость. С этой новости и началась история портала, на котором к чемпионату мира 2007 года по хоккею открылся раздел хоккея, а впоследствии — разделы, освещающие все основные виды спорта.