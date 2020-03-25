Тренер ЦСКА: главное — чтобы инфекция не попала в команду

Олег Кулешов, тренер гандбольного клуба ЦСКА, который раньше выступал под названием «Спартак», рассказал о мерах в команде, направленных на недопущение распространения коронавируса.

«Спортивный зал в Красногорске, где базируется наша команда, закрыт на карантин. Из-за этого нам, конечно же, пришлось внести значительные изменения в тренировочный процесс. Гандболисты продолжат индивидуально заниматься дома, чтобы не терять форму, дополнительно будем устраивать совместные пробежки в малолюдных местах, обязательно соблюдая все меры предосторожности. Главное сейчас — чтобы инфекция не попала в команду», — цитирует Кулешова «Спорт-экспресс».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.