Учёные выяснили, как долго живёт коронавирус на различных поверхностях

Учёные, занимающиеся исследованиями на тему природы коронавируса, выяснили, как долго может жить возбудитель на различных поверхностях. Максимальный показатель составил 17 дней, сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
Также сообщается, что COVID-19, распространяясь при чихании, остаётся жизнеспособным как минимум в течение трёх часов. На картоне вирус живёт около суток, на меди — до четырёх часов. На нержавеющей стали для того, чтобы половина частиц вируса стала неактивной, требуется 5 часов 38 минут, на пластике — 6 часов 49 минут.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России на сегодня, 25 марта, известно о 658 заразившихся, причём полностью выздоровело 29 человек, кроме того зафиксирован один летальный исход.
- 25 марта 2020
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