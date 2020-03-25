Ефимова рассказала о мерах борьбы с коронавирусом в Лос-Анджелесе

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала о мерах, которые предпринимаются в США из-за пандемии коронавируса.

«В Лос-Анджелесе все спортивные объекты закрыты. Пока можно посещать пляжи, но непонятно, как долго это продлится. Сейчас можно заниматься бегом, плавать в океане. Кроме того есть домашние упражнения: отжимания, скручивания на пресс.

Обидно, что уже набрала хорошую форму. Будет жаль её потерять. Несмотря на перенос Олимпийских игр, надеюсь, что в этом году будут и другие старты. В частности, чемпионат Европы планируется провести в августе. Морально тяжело поддерживать форму без соревнований», — цитирует Ефимову «RT на русском».

Ранее стало известно, что власти Японии согласовали с Международным олимпийским комитетом (МОК) перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год.