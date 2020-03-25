Депутат предложил освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ на время карантина

Депутат от ЛДПР Василий Власов предложил временно освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина из-за пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на письмо депутата министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву.

Счета за услуги ЖКХ увеличатся из-за продолжительного пребывания россиян дома в связи с карантинными мерами, говорится в письме. Там отмечается, что на фоне общего снижения доходов дополнительные издержки могут подорвать финансовое благополучие многих граждан страны. Поэтому депутат предложил временно освободить россиян от оплаты услуг ЖКХ.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс.