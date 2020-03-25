Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей.

«Во многих странах продолжает нарастать число заболевших, под ударом экономика. При своевременных мерах нам удаётся сдерживать распространение болезни. Но мы должны понимать, что Россия в силу своего положения не может оградиться от угрозы. Рядом с нами находятся государства, поражённые эпидемией. Заблокировать её появление невозможно. Но всё, что мы делаем сейчас, работает профессионально и на опережение. Приоритет — жизнь и здоровье граждан. Мы подключили все возможные ресурсы. Хочу обратиться ко всем врачам и учёным: вы сейчас на переднем крае защиты нашей страны. Благодарю вас за труд.



Прошу граждан внимательно отнестись к рекоменадациям. Особенно это важно для граждан из зон риска. Нужно максимально снизить этот риск.

Следующая неделя — нерабочая, с сохранением зарплаты. Все структуры жизнеобеспечения продолжат свою работу. Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить распространение болезни. Давайте не полагаться на русский авось, это может коснуться каждого, и тогда всё, что сейчас проиходит во многих странах, может стать нашим ближайшим будущим. Нужно проявить дисциплину и ответственность, и главное сейчас — побыть дома», — сказал Путин.

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