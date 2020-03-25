Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса, объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок.

«Что касается голосования по поправкам в Конституцию. Вы знаете, насколько я серьёзно к этому отношусь, и буду просить вас прийти и высказать своё мнение по этому поводу. Однако, как я уже говорил, абсолютным приоритетом является здоровье людей. Голосование необходимо перенести на более позднюю дату. Опираясь на все рекомендации, мы примем решение о новой дате», — сказал Путин.

Также президент сообщил, что следующая неделя объявлена нерабочей.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в густонаселённом китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России на сегодня, 25 марта, известно о 658 заразившихся, причём полностью выздоровело 29 человек, кроме того зафиксирован один летальный исход.

Путин объявил следующую неделю нерабочей