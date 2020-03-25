Путин обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Полный список экстренных мер

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей. Кроме того, Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также предложил следующие действия по поддержке экономики:
— для предотвращения распространения коронавируса следующая неделя объявляется нерабочей с сохранением заработной платы;
— в ближайшие полгода сохраняются все социальные выплаты и льготы без предоставления справок;
— все выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием Победы должны состояться до 9 мая;
— выплаты по больничным листам должны рассчитываться по норме не менее одного МРОТ в месяц;
— пособие по безработице должно быть приравнено к МРОТ;
— в случае падения месячных доходов более чем на 30% гражданину должны предоставить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам;
— малому и среднему бизнесу нужно предоставить отсрочку по налогам на полгода, кроме НДС, и по страховым взносам;
— президент попросил правительство и ЦБ предложить и принять дополнительные меры по устойчивому развитию реального сектора экономики, включая госгарантии;
— мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации;
— все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, должны облагаться налогом по ставке в 15%;
— проценты с банковских вкладов облагаются налогом по ставке 13%.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России заразилось уже 658 человек.
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