Коронавирус, Россия: последняя информация о количестве заразившихся спортсменов

Сегодня, 25 марта, в России не было выявлено новых случае заражения коронавирусом среди спортсменов.



1 марта стало известно о первом заражённом коронавирусом в России. Им оказался сотрудник РФС, футболист-любитель Давид Беров, и он вскоре выздоровел.



3 марта коронавирус подтвердили у двух членов российской команды Gazprom-RusVelo — Игоря Боева и Дмитрия Филипповича. Позже положительный результат теста на COVID-19 был получен у их партнёра по команде Дмитрия Страхова.



18 марта за полчаса до старта был отменён старт юниорского первенства России по лыжным гонкам. Причиной стало подозрение на коронавирус у лыжника Владимира Рыбкина. 20 марта выяснилось, что проведённый анализ наличие вируса в организме спортсмена не подтвердил. Спортсмен обратился к подписчикам в социальных сетях.



17 марта стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Казани. Инфекция была выявлена у гражданина Франции, одного из лучших волейболистов мира, доигровщика казанского «Зенита» Эрвина Нгапета. В тот же день полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был доставлен в больницу с подозрением на коронавирус. Футболист сдал два теста, и оба показали отрицательный результат, о чём потом сообщили руководители «Уфы».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном заражении коронавирусом российского хоккеиста Никиты Зайцева, выступающего в Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Впрочем, его отец опроверг эту информацию.



24 марта стало известно о заражении коронавирусом бывшего игрока «Зенита» Максима Астафьева. В настоящее время 37-летний футболист выступает за «Ленинградец».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. По состоянию на 25 марта в России подтверждено более 650 случаев заражения вирусом.