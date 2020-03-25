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Губерниев спел песню в ванной, призвав всех мыть руки. Видео

Губерниев спел песню в ванной, призвав всех мыть руки. Видео
Другие / Прочие виды спорта 0

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев продолжает развлекать себя и подписчиков своего «инстаграма» во время самоизоляции. На этот раз он попросил общественность тщательно мыть руки, сопроводив призыв песней ансамбля «Самоцветы».

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящее время комментатор находится на карантине. Он решил добровольно отказаться от контактов из-за пандемии коронавируса. Губерниев уже объявил, что в ближайшее время будет работать дома.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 20 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 113 тыс. В России по состоянию на 25 марта официально подтверждено 658 случаев заражения вирусом.

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