Ковтун потренировался под запись обращения Путина к нации

Российский фигурист Максим Ковтун поделился в своём «инстаграме» видеозаписью домашней тренировки, которая прошла под обращение президента страны Владимира Путина к нации.
Фото: https://www.instagram.com/maksim_pavlovich/
Фото: https://www.instagram.com/maksim_pavlovich/
Фото: https://www.instagram.com/maksim_pavlovich/
Ковтун — серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2017 годов, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира (2015, 2017), четырёхкратный чемпион России (2014, 2015, 2016, 2019). В апреле 2019 года фигурист завершил профессиональную карьеру.
Сегодня, 25 марта, Путин выступил с обращением к жителям России, в котором сообщил, что из-за коронавируса в стране следующая неделя объявлена нерабочей. Кроме того, Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок, а также предложил ряд действий по поддержке экономики.
Со списком экстренных мер можно ознакомиться на «Чемпионате».
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