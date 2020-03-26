Российская лыжница Калинина может перейти в сборную Беларуси

Российская лыжница Виктория Калинина хочет сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Беларуси, сообщает Прессбол.
По данным источника, 26-летняя спортсменка проходит просмотр в сборной Беларуси. Если он окажется успешным, то Калинина сможет начать выступать за национальную команду Беларуси уже со следующего сезона.
Калинина входила в состав юниорской сборной России. В своей карьере она дважды выигрывала бронзовые медали в национальном юниорском первенстве, выступала на этапах Кубка Восточной Европы и турнирах под эгидой FIS, где нередко проигрывала лыжницам, которые не входили в состав даже резервной сборной России. Лучшим результатом в этом сезоне стало седьмое место в спринте на соревнованиях в Москве.
Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе объявила об отсутствии изменений в тренерском штабе сборной России.
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