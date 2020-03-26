Медведева завела аккаунт в Tik Tok и опубликовала первое видео
Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева завела аккаунт в Tik Tok и опубликовала первое видео.
На данный момент на аккаунт спортсменки подписалось 885 человек.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, которое было запущено летом 2018 года и является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае.
Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Она снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.
Медведева показала, как защищается от коронавируса во время похода в супермаркет в Торонто
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