Медведева завела аккаунт в Tik Tok и опубликовала первое видео

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева завела аккаунт в Tik Tok и опубликовала первое видео.

На данный момент на аккаунт спортсменки подписалось 885 человек.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видеороликов, которое было запущено летом 2018 года и является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае.

Медведева досрочно завершила сезон-2019/2020, не сумев отобраться в сборную России на чемпионат Европы. Перед короткой программой на чемпионате России в Красноярске у фигуристки сломался ботинок. Она снялась с соревнований перед произвольной программой, чтобы избежать травм.