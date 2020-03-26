Тарасова обратилась к болельщикам по поводу карантина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам, посоветовав соблюдать карантинные меры, введение которых было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Дорогие друзья. У нас сейчас тяжёлое время, нам всем нужно сейчас послушать то, что нас просят. Нас просят сидеть дома. Мне тоже очень хочется идти на работу, хочется трудиться и делать новые программы сейчас. Но я сижу дома, сижу дома и не выхожу.

Вот уже десять дней я на карантине. Я нашла себе занятие, естественно. И можно найти занятие: я слушаю музыку, читаю книги, смотрю телевизор, заказала себе разные кино, аудиокниги.

Давайте мы вместе немножко пострадаем, зато будем здоровы», — сказала Тарасова в обращении, видео которого появилось в её «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 658 случаях заражения. Полностью выздоровели 29 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.