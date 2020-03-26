Тарасова обратилась к болельщикам по поводу карантина

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к болельщикам, посоветовав соблюдать карантинные меры, введение которых было вызвано угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Дорогие друзья. У нас сейчас тяжёлое время, нам всем нужно сейчас послушать то, что нас просят. Нас просят сидеть дома. Мне тоже очень хочется идти на работу, хочется трудиться и делать новые программы сейчас. Но я сижу дома, сижу дома и не выхожу.
Вот уже десять дней я на карантине. Я нашла себе занятие, естественно. И можно найти занятие: я слушаю музыку, читаю книги, смотрю телевизор, заказала себе разные кино, аудиокниги.
Давайте мы вместе немножко пострадаем, зато будем здоровы», — сказала Тарасова в обращении, видео которого появилось в её «инстаграме».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 658 случаях заражения. Полностью выздоровели 29 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.
- 26 марта 2020
-
10:33
-
10:17
-
10:00
-
09:44
-
09:27
-
09:03
-
02:30
-
01:17
-
01:05
-
00:00
- 25 марта 2020
-
23:19
-
22:34
-
21:07
-
20:33
-
19:20
-
18:43
-
18:35
-
18:06
-
16:49
-
16:38
-
16:28
-
16:11
-
16:09
-
16:01
-
15:35
-
15:27
-
15:23
-
15:10
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
13:51