Чемпион США 18-летний Наумов: очень расстроился, когда Плющенко проиграл на Олимпиаде

Чемпион США по фигурному катанию среди юниоров Максим Наумов признался, что восхищается Евгением Плющенко, двукратным олимпийским чемпионом. 18-летний Наумов — сын чемпионов мира Вадима Наумова и Евгении Шишковой. После окончания спортивной карьеры пара уехала в США.
«Евгения Плющенко я всегда обожал. Когда был маленький, всегда за него болел. Помню, что в 2010 году я очень расстроился, это было тяжело для меня.
Был очень тяжёлый момент. Эван Лайсачек был без четверного, а я помню, что Плющенко тогда всё сделал. Его прокат произвольной был шатким, но он всё равно пошел на всё, всё сделал, всё скрутил и показал, что он самый сильный. Но тогда чуть-чуть поменяли систему, и появились GOE.
Я никогда не забуду его предпоследний прыжок, кажется, тройной лутц: он почти вертикально вылетел с оси, и прыжок было просто невозможно спасти. А он спас. И ещё двойной тулуп после этого сделал. Я был в восторге», — цитирует фигуриста Sport24.
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