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Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен

Турнир претендентов на мировую шахматную корону пр
Турнир претендентов на мировую шахматную корону приостановлен
Другие / Шахматы 0

Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен. Это было одно из двух последних спортивных событий, проходящих в Европе.

В ФИДЕ решили остановить турнир после первого круга, сохранив результаты. Когда и где будет сыгран второй круг, пока неизвестно.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из 7 возможных. В активе сразу четырёх шахматистов — россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны — по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.

Победитель турнира претендентов сыграет за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсоном.

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