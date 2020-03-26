Президент ФИДЕ рассказал о причинах приостановки турнира претендентов

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал о причинах приостановки турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге.

«Сегодня правительство РФ объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.



ФИДЕ не может продолжать турнир без гарантий для безопасного и своевременного возвращения игроков на родину. В данной ситуации и на основании п. 1.5. Правил проведения турнира претендентов, президент ФИДЕ решил остановить турнир. Он будет продолжен позднее, причём точные даты будут объявлены сразу, как только позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Как было предусмотрено специальными правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных семи туров остаются в силе, и турнир будет возобновлён в том же составе начиная с партий восьмого тура», — приводит заявление президента ФИДЕ Аркадия Дворковича официальный сайт ФИДЕ.

Напомним, лидерство после семи туров делят француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий, набравшие по 4,5 очка из 7 возможных. В активе сразу четырёх шахматистов — россиянина Александра Грищука, голландца Аниша Гири, китайца Ван Хао и американца Фабиано Каруаны — по 3,5 очка. Россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижень за первый круг набрали по 2,5 балла.